USA endine president Barack Obama hoiatas sotsiaalmeedia vastutustundetu kasutamise eest. Obamat küsitles BBC Radio 4 programmis Today Briti prints Harry. Tegemist on märkimisväärse intervjuuga, kuna see on Obama esimene pikem avalik usutlus pärast tema presidendiametist lahkumist käesoleva aasta jaanuaris.

Kuigi Obama ei maininud selles teemakäsitluses oma mantlipärija nime, on üsna selge, et ta pidas silmas just Donald Trumpi, kirjutab BBC. Obama hoiatas, et sotsiaalmeedia vastutustundetu kasutamine õõnestab inimeste täit vaatepilti olulistest teemadest, lisaks levib nõnda valeinfo. Ekspresident manitses, et võimul olevad inimesed peaksid postitusi tehes olema ettevaatlikud.

Harry on üks mitmest prominendist, kes aastalõpul Today's tuntuid isikuid intervjueerivad.