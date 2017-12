26. detsembril pöördus Kingisepa politsei poole Eesti kodanik, kes andis teada oma abikaasa Anatoli, samuti Eesti kodaniku, kadumisest.

Reklaamiäriga tegelev Anatoli sõitis 13. detsembril Peterburi ning 22. detsembril helistas sealt naisele, et sõidab järgmine päev koju, kirjutab 47news.ru. Hiljem mees enam telefonile ei vastanud.

Anatoli sõitis SsangYong Rextoniga, mille numbrimärk on 133 AYZ. Auto originaalvärv on must, kuid see on kaetud valget värvi kleebistega, nii et ainult katus on musta värvi.