Agu Uudelepp, kellel avastati paar aastat tagasi viimase staadiumi kopsuvähk, usub end üle pika aja tunneli lõpus valgust nägemas.

Tänavu augustis Agu minestas ja selgus, et vähk on ajanud ajju 6,2sentimeetrise siirde. Kaks nädalat tagasi minestas Agu Pariisis ning kiirabi viis ta haiglasse. Prantsuse arstid otsustasid kohe aju opereerida, kuigi Eestis peeti operatsiooni võimatuks. Nüüd räägib Agu, et pole end viimase poole aasta jooksul kordagi nii hästi tundnud.

