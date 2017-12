Järgmisest aastast võetakse Eesti-Vene piiril kasutusele droonid.

ERR-i raadiouudistes räägiti, et 2016. aastal täienes piirivalve masinapark nii ATV-de, sõiduautode kui ka maasturitega. Järgmisest aastast võetakse aga kasutusele droonid. Saatse kordoni juht Arvi Suvi seletas, et droone saab tõsta piiriala kohale ning jälgida seal toimuvat või otsida nende abil inimesi. Droon tuleb inimeste liikumise tuvastamisel kasuks nii lumisel perioodil kui ka suvel näiteks soisel pinnasel, kus liikumisest jäljed maha jäävad. Muidugi saab drooni abil leida ka ebaseaduslikult riiki ületavaid inimesi.

Lisaks on piiril USAst saabunud väiketeisaldatav soojak, mille tasuvust tuleval aastal katsetama hakatakse. Suvi kinnitusel on soojak tarvilik mitmel põhjusel. Esiteks on teatud ohu suurenemisel võimalik piirivalvuril piiril pikemat aega kohal olla ja kiiremini reageerida. Lisaks saab piirivalvur pika patrulli jooksul soojakus peatuse teha ja külma ilmaga näiteks teed juua. Suvi usub, et sedasi paraneb töökvaliteet. Kui soojak end ära tasub, tellitakse taolisi majakesi eesti tootjatelt juurde.