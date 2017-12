2017. aasta on meeldejääv ka "Õnne" tänava jaoks, kuna see oli ju aasta, kus muidu ühest kohvilauast teise kulgev stsenaarium veidikenegi särtsu juurde sai. Enam ei saa eks-tujurikkujad Ott Sepp ja Märt Avandi väita, et "Õnnes" mitte midagi kunagi ei juhtu! Palju põnevat on ees ka muidugi aastavahetuse erisaates, kus teemadeks nii odav Läti viin kui korruptsioon.

Põhiline jututeema armastatuima draamasarja aastalõpusaates on Allan Petersoni kehastava Raivo E. Tamme sõnul ikka ja jälle seesama, mis ikka: kui raske elu on Eestis.

"Kuidas pensionäridel on raske, Kristjan on käinud juba aastaid ühtede samade saabastega, ei jaksa omale uusi osta ja et kuidas ikkagi alkoholiaktsiis on kõrge ja Allan peab tooma Lätist viina. Kõik sellised probleemid," rääkis Tamm.

Lisaks sellele võtsid "Õnne" tänava vaprad näitlejad kokku lõppeva aasta. Kellele tõi see palju rõõmu ja põnevat, kellele aga häda ja viletsust.

Särtsaka Laine tasakaalukat abikaasat Krissut ehk Kristjanit mängiv Väino Aren rääkis, et 2017. aasta temale midagi head ei toonud, kuna tervis läks täitsa käest.

"Vanadus tuleb kaela. Eriti rõõmustavat polegi midagi. Ootan uut operatsiooni, seljaoperatsiooni ja pean niikaua kannatama, kuna järjekorrad on pikad," rääkis ta.

Õnneks võtteplatsil mehel raskusi ei ole, kuna seal on tal enamasti vaja ainult istuda.

"Stsenarist on halastanud mu peale, eriti pikki tekste ei anna ja. Siin on mul tore, kuna mul kodus muud tegevust ei ole, see Õnne seltskond on mul ainuke koht, kus ma tulen hea meelega seltskonnas ja tore on inimestega koos olla," jutustas Aren.

"Väga hea aasta on mul olnud. Mul on töö mõttes ja oma elukorralduse mõttes päris tubli olnud, ma olen rahul. Peale selle ma sain 60-aastaseks, niiet elu alles algab, see on ju uus 40!" naeris Anne Veesaar.

"Mina sain 76 ja ikka veel püsin püsti ja tööga on mind õnnistatud," lisas Helgi Sallo, kelle arvates "Õnnes" näitlemine ta elule üldises plaaniski palju juurde on andnud. "Tekst püsib peas ja väljanägemine ka enam-vähem, jalad-käed liiguvad. Ma arvan, et täitsa kobe vanainimene olen!" naeris ta.

Sarjal täitub järgmine aasta ümmargune ja ilus number, 25 aasta. Muidugi tähistatakse ka seriaalis seda eriliste sündmustega.

"Eesti Vabariik 100 ja "Õnne" on sellest veerandi käinud. Aga eks me hakkame mõtlema juubeliaaastat. Eks me üritame oma väikese Morna Õnne tänav 25 ka siis teha, kui see sinnani jõuab," sõnas režissöör Ain Prosa.