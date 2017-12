Vikipeedia aasta fotograafi tiitli sai konkurssidel tabavate ning

tehniliselt leidlike loodusfotodega silma paistnud Kristian Pikner,

kelle kujutised Eesti loodusest ja ilmastikunähtustest on jõudnud

entsüklopeediaartiklite illustratsioonidena miljonite inimesteni üle

kogu maailma. Aastate eest harrastuspiltnikuna alustanud Kristian Pikner sai auhinna

kvaliteetsete loodusfotode eest, mis näitavad mh droonifotograafia

vahendeid kasutades Eesti loodust perspektiividest, mis jäävad

tavalisele loodushuvilisele kättesaamatuks. Piknerile on olnud

väljakutseteks muutuvate ilmastikuolude tabamine merel ning

ilmastikunähtuste nagu virmalised pildile püüdmine, kuid tema tähelepanu

atmosfääri ning detailide jäädvustamisele hakkab silma ka töödest, mis

dokumenteerivad Eesti loodust, linnavaateid ning üksikobjekte

harjumuspärasemal viisil. "Mulle meeldib Vikipeediasse pilte lisada, kuna ühest küljest on see hea

viis oma töid läbi erinevate artiklite üle maailma jagada," selgitab

tiitlivõitja Pikner. "Teisest küljest on see mulle tunnustus, kui keegi

artiklite autoritest kasutab oma loodud teksti illustreerimiseks minu

fotosid."

"Vikipeedia pildipanka kasutavad kõik selle ligi kolmsada

keeleversiooni. Nii jõuavad sealsed pildid iga kuu keskmiselt poole

miljardi vaatajani üle maailma," lisab vikipedist Ivo Kruusamägi.

"Samuti on Vikipeedia pildipanga sisu vabalt kasutatav ajakirjanduses,

blogides, trükistel jm, mistõttu on see oluline kanal Eesti visuaalse

kuvandi tutvustamiseks maailmas. Tänu Kristianile on kõigile kasutatavat

kvaliteetset pildimaterjali Eesti kohta märkimisväärselt rohkem."

Eestikeelse Vikipeedia aasta fotograafi auhind antakse 2017. aastal

välja esimest korda. Selle eesmärgiks on tunnustada Vikipeedia

pildipanka panustavaid Eesti fotograafe, tutvustada Vikipeediat kui

olulist dokumentaalfoto levikukanalit ning võimalust Eesti fotokunsti ja

selle visuaalse kuvandi viimiseks miljonite inimesteni üle kogu maailma.