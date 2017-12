Julgeolekuekspert hoiatab Kremli-meelsete poliitikute romantiseerimise eest

Julgeolekuekspert Jaanus Rahumägi (pildil) ei näe selles, et Tallinnas avati Venemaa propagandakanali Sputniku pressikeskus, probleemi. Küll aga on meil muutunud tavaliseks Kremli-meelsete poliitikute romantiseerimine.

Tema sõnul osatakse Sputniku teadetesse vastavalt suhtuda. „Eesti ajakirjandusega seotud probleemid peituvad hoopis mujal. Meil on muutunud ootamatult normaalseks Kremli-meelsete poliitikute romantiseerimine. Unustades nende võimu saamise põhjuse, viisi ja sellest tuleneva eesmärgi,“ ütleb Rahumägi. „Palun teha vahet mõistetel “Kremli-meelsus” ja venelased. Meie poliitiline suundumus on läänemeelsus. Kremli-meelsuse romantiseerimine on Eesti iseseisva mõtte ja arengu vastand, sest see välistab selle,“ sõnab ta. „Poliitilise olukorra muutudes võime arvestada iseseisvuse kontseptsiooni muutusega, ehk selle nõrgenemisega, ja see on vaja ära hoida.“