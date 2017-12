Pärast The Suni laialiminekut pole bändimehed jäänud käed rüpes istuma,vaid on kõik endale uue tegevuse leidnud.

Eesti Ekspress kirjutab, et Tanel Padar asutas uue bändi ja plaadifirma ning käis koos Annely Peeboga tuuril. Kitarrist Tarvo Valm avas bändikooli ning andis ansamliga Pärl välja plaadi. Bassimees Danel Pandre andis samuti enda bändiga (Revals) plaadi välja ning tema bändis mängib trumme The Suni endine trummar Jaanus Salm. Klahvpillimängija Tomi Rahula on ka paljude saadete muusikaprodutsent, lisaks tegutseb ta A-kategooria jalgpallikohtunikuna.

