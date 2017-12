Eesti eesistumise pingutused digivaldkonnas on vilja kandnud. Eestlasi on juba tunnustatud tubli töö eest 5G, küberturvalisuse ja e-valitsemise arendamisel. Veel eelmisel nädalal saavutas Eesti ka õiguse alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, et kaotada andmete vaba liikumise piirangud. Samuti jõuti kokkuleppele uues postipakkide määruses, mis langetab pakiveo hindu.

Lisaks on Euroopa Komisjon tunnustanud eestlasi saavutuste eest detailse 5G teekaardi loomisel, mis novembrikuus ka kõigi liikmesriikide poolt heakskiidu sai. Samuti valmis kübervaldkonna tegevuskava ja lepiti kokku uutes eeskirjades elektroonilise side jaoks. Mitmed liikmesriigid on kommenteerinud, et Eesti on neid üllatanud oma töökuse ja sihikindlusega ning tänu eesistumisele on suudetud tõestada, et Eesti digiriigi kuvandil on tõepõhi all.