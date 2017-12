Nikki Haley, Ameerika suursaadik ÜRO-s ütles, et USA plaanib vähendada ÜRO eelarvet 285 miljoni dollari võrra.

Haley rääkis jõuluõhtul tehtud avalduses, et nad ei kavatse enam ameeriklaste suuremeelsuse arvelt lasta kasu lõigata. CNN kirjutab, et ÜRO kahe aasta eelarve on umbes 5,5 miljardit ning USA panustab sellesse eelarvesse rohkem kui ükski teine riik. Nüüd kaalub USA aga Haley sõnul 285 miljono dollari suurust kärbet.

Selle otsuse taga on hiljuti aset leidnud ÜRO peaassamblee hääletus, kus 128 riiki mõistsid hukka USA presidendi Donald Trumpi otsuset tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Trump ja Haley hoiatasid enne hääletust, et nad jälgivad, kes nende vastu hääletavad ning jätavad selle meelde.