Jõulude ajal tabas arusaamatu jõuluraev Viimsis mingit seltskonda, kes pani toime korraliku hävitustöö: Randvere külas on laamendatud lausa kolme bussipaviljoni kallal.

Randvere keskuse bussipeatuse paviljoni lõhkumiseks on kohale tassitud kõnnitee metallpiirded lausa mitmekümne meetri kauguselt.

Kahju on ca 3000-4000 euro eest.

Politseid on üle 1800 elanikuga külas harva näha, aga Viimsi vallal peaks olema leping ka turvafirmaga, millise patrulle on rohkem kui politseid kohapeal, sõnas

Viimsis elav riigikogu liige Aivar Sõerd.

Hiljuti laamendati kohaliku poe kallal ja peksti sisse aknad. Paraku või kahjuks keegi ei vaevunud reageerima.