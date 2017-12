Harras jõuluaeg avab muidu kitsivõitu eestlase rahakotirauad, et aidata neidki, kel ei tundu sama hästi minevat või panna õlg alla mõnele ilusale projektile. Tegelikult pole eestlane kitsi ka muu ajal, sest abivajajaist puudust ei tule, olgu selleks siis mõni ravi vajaja või ainelisse raskusse sattunud.

Siin aga varitsevadki kõige hea kõrval ka veealused karid. Kui oleme liiga usaldavad ning annetajad ei tunne huvi, kuhu nende raha tegelikult läheb ja raha koguja ei pea end aruandekohuslaseks, siis olemegi olukorras, kus vastsündinute kuvöösiks kogutud raha eest remontis MTÜ hoopis oma vana kaubikut. Või koguti kampaania korras raha väikelapse raviks ja kuludeks, mille riik tegelikult kinni maksab.

Annetustena näiliselt kergelt tuleva raha ees võib ka kaine mõistus loojuda ning tulemuseks olla plaan mõne tuhande elanikuga Hiiumaale annetuste abil oma tomograaf soetada. Ja kui toetada kogu aeg ühte valdkonda, siis kas ei või annetuste saajal välja kujuneda õpitud abituse sündroom. Kui on juba ette teada, et annetused on saabumas, siis pole ju vajadustki planeerida oma raha kulutamist teatud vajadusteks.

Pealekauba on annetustega tegelemine raske töö, kus ühe fondi aastane tegevuskulu on tervelt 60 tuhat eurot ning palgakuludeks teist sama palju.