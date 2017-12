„Pablo Picasso on ju öelnud, et iga laps on kunstnik. Ka mina arvan nii,“ ütleb kunstnik ja vinoteegipidaja Tiia Puustusmaa, kes lõi oma väikese tütre Adele ägedast joonistusest inspiratsiooni saades kodutekstiilisarja Adelkin. „Mulle nii meeldib, kui piiridevabalt, ägedalt ja kiiksuga lapsed oma asju teevad.“ Tiia unistus on, et iga lapse pilt saaks vääriliselt jäädvustatud.

Adele on viis aastat vana ja armastab joonistada. Kõige rohkem meeldib talle kujutada loomi ja oma peret. Ta on oma vanuse kohta ära proovinud hulga põnevaid tehnikaid: söe- ja tušijoonistuse, õlimaali, tempera, kartulitrüki ja origami. Adele ema Tiia Puustusmaa on kunstnik, seega on neil põnev koos igasuguseid asju proovida ja katsetada.

Üks Adele joonistus meeldis emale nii väga, et ta otsustas selle köögirätikule ja padjapüürile trükkida – nii sündiski uus kodumaine kodutekstiili kaubamärk Adelkin. „Lugu oli nii, et aasta tagasi läksime perega kinno filmi „November“ vaatama, aga Adele jäi tookord koju,“ jutustab Tiia. Sel ajal kui ema-isa ja vanem õde kinos olid, võttis Adele ema pliiatsikarbist söe ja joonistas, kuidas ta läheb kinno. Sellise, kus kogu pere on peal.

UUS TEOS: Adele näitab üht oma viimase aja lemmikjoonistust. Sellel on tema ise (must hurraakätega tegelane), hea sõber kunstnik Sirje Rump (suur roosa), viimase kass Rattus (see must ja suure ninaga) ja jäneseperekond. See võib olla idee Adelkini uueks kollektsiooniks. Tüdruku selja taga on tema kinnominekupildi andywarhollik lahendus. (Tiina Kõrtsini)

„Mulle nii meeldis selle joonistuse kompositsioon,“ räägib Tiia. „Üks kunstnik vaatas ka ja ütles, et selles on tohutu pauer sees.“ Nii hakkaski idanema mõte Adele vahva teos vääriliselt jäädvustada. „Tundsin, et ma nii väga tahan kõigile näidata, kui piirideta maailm ühel väikesel tüdrukul on.“