Prints Harry pruut Meghan Markle sai vapustava au osaliseks: Harry vanaema Elizabeth II kutsus ta oma traditsioonilisele jõululõunale, ehkki noored pole veel laulatatud. Harukordset päeva tumestas paraku koletu prohmakas: Kenti printsess Michael ilmus peole prossiga, mis jättis mulje ema poolt afroameerika päritolu Meghani mõnitamisest!

Monarhi nõo Kenti prints Michaeliga abielus olev aadlidaam otsustas end kuninganna jõulupeo puhul kaunistada moorameest kujutava prossiga. Kuna prints Harry väljavalitu Meghan Markle on ema poolt tumedat verd, tundus 72aastase printsessi aksessuaarivalik ääretult kohatu. Briti ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias puhkes kohe arutelu: ega printsess ometi Meghani afroameerika päritolu ei mõnitanud?

RASSISTLIK AKSESSUAAR: Kenti printsess Michael Elizabeth II jõululõunale saabumas. (VIDA PRESS)

Peamiselt skulptuuris, pisiplastikas ja ehtekunstis viljeldud nn mooramehekunst kujutab tõmmunahkseid aafriklasi peamiselt teenijarollis, näiteks lakei või kelnerina, vahendab The Independent. 18. sajandil levinud stiil fetišeerib paljude meelest tumeda rassi vallutamist.

Endine kuninglik peakokk Darren McGrady nimetas printsessi ehtevalikut Twitteris jämedaks lugupidamatuse ja kadeduse ilminguks. Pole saladus, et endises Tšehhoslovakkias paruness Marie-Christine von Reibnitzi nime all sündinud printsessi isa oli SS-ohvitser. „Ta pole eales suutnud unustada, et teda nimetatakse välismaalaseks, keda pole sellesse perre soojalt vastu võetud,“ kirjutas McGrady Twitteris. „Aga Meghan võetakse avasüli vastu ning teda jumaldavad kõik.“ Keegi Twitteri kasutaja pilkas: „Paistab, et orjuseteemalised prossid on ülim kuninglik jõulutraditsioon. Uskumatu, et printsess seda kuninganna lõunasöögil kandis!“

Pressiesindaja sõnul on Kenti printsess Michael ahastuses ja kahetseb väga, et tema pross jättis solvava mulje. Lisati, et pross on printsessile kingitud ning ta on seda palju kordi kandnud. Kuid The Independent märgib, et printsessi on varemgi rassismis süüdistatud. 2004. aastal kirjutati, et ta käskis New Yorgi restorani mustanahalistel klientidel asumaale tagasi minna – aadlidaamile olid nad liiga lärmakad tundunud. Hiljem eitas printsess kommenteerimist.