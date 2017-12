Võrreldes 2015. aasta 11 kuuga on tänavu ebaseaduslike piiriületuste arv vähenenud 33 protsenti. Samal perioodil on silmnähtavalt vähenenud ka salakaubavaedu.

ERRi raadiouudised vahendasid, et kui 2015. ja 2016. aastal avastati roheliselt piirilt üle pooleteise miljoni salasigareti, siis käesoleval aastal on see arv napilt pool miljonit. Seega on salakaubavedu rohelisel piiril kahe aastaga langenud enam kui 60 protsenti. Vähenenud on ka tabatud illegaalide arv.