„Ma sain parima jõulukingituse üldse. Mu lemmik jalgpallimeeskond FC Barcelona võitis oma suurimat rivaali Real Madridi 3:0,“ hõiskab juuksur ja näitleja Lauri Pedaja 23. detsembril peetud vutikohtumise tulemuse üle. Uurisime ka mõningatelt teistelt kuulsustelt, millised kingid neile tänavu suurimat heameelt tegid.

Ariadne avastas kuuse alt vetsupaberipaki

KOOS JÕULUTUURIL: Ariadne ja tema juutuuberist jallim Martti Hallik andsid enne jõule ühiskontserte. (Robin Roots)

Lauljatar Liina Ariadne Pedanik armastab tohutult jõuluaega ning veedab igal aastal koos perega pühi Tallinnas vanaema juures. Tänavu sai Ariadne praktilisi kingitusi: „Ma sain auto jaoks uued kojamehed, istmekatted ning samuti reisiks akupangad ja kõvakettad, sest läheme 27. detsembril Marttiga (videoblogija Martti Hallikuga, kes on Ariadne kallim − toim) rohkem kui kuuks ajaks Ameerikasse. Kõigi kingituste üle olen ma tõesti väga-väga õnnelik, sest need lähevad kohe kasutusse!“

Eriliselt rõõmustas neiut reisi jaoks kingiks saadud seljakott. „Veel tegi mu ema meile jõulukingiks reisikindlustustuse,“ mainib Ariadne. Kuid õnnest kiljuma hakkas lauljatar hoopis iPadi peale. „Häid kingitusi oli tõesti palju, kuid üks parimaid oli iPad Pro, mille me Marttiga iseendale kahepeale soetasime. Mul polnud õrna aimugi, et leian selle jõulukuuse alt juba jõululaupäeval, mistõttu võttis see õnnest kiljuma küll. Tahvel on suureks abiks meie tegemistel Youtube'is ja meie riidebrändi edendamisel,“ selgitab ta.