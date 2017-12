Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet rääkis Delfile, et Eesti võttis Euroopa liidu eesistujamaana liiga tihti neutraalse rolli.

Paet seletas, et kui meil on oma rahvuslikud huvid ja hoiakud, tuleks neid julgemalt väljendada. Mis Paeti eesistumise juures aga eriti häirima jäi, oli idapartnerluse tippkohtumisel väljaöeldu, et idapartnerlusel ja Euroopa liidu laienemisel pole seost.

"See seos on ikkagi väga tugev. Idapartnerlus selleks ongi, et aidata neid riike selliseks reformida, et neil tekiks kunagi võimalus taotleda kandidaatriigi staatust Euroopa liidus ja see on olnud Eesti poliitika aastaid," rääkis Paet.

