Hiljuti näitasid eestlased välja oma pahameelt, kui üks suur kauplustekett korraldas jõulukampaania "Jälle raamat?", milles kujutati raamatut igava jõulukingitusena. Kes oleks aga uskunud, et eestlaste lemmikraamat, mida kingitusena kuuse alla poetada, on Hitleri "Mein Kampf"?

Ometi näitab Raamatukoi poe müügistatistika, et just Hitleri kirjutatud "Minu võitlus" on viimase nädala kõige populaarsem teos. Teisele kohale jääb Anu Korbi "Kohtumised Siberis" ning kolmandalt kohalt leiab Maret Tamjärve "Suure tararaamatu".