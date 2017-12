Päästjad said täna taas kutse Järvamaale Roosna-Allikule, kus põles korter.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais andis teada, et päästjad said väljakutse kella 16 paiku ning praeguseks on tulekahju kustutatud. Korteris viibis põlengu hetkel üks inimene, kelle tõid välja naabrid. Tõsisemaid vigastusi korterist välja toimetatud inimesel ei ole, siiski anti ta arstide hoole alla.

Alles eile kustutasid päästjad Roosna-Allikul suurt eramut, mis oli kortermajast ühepereelamuks ümber ehitatud.