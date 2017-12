Võltsraha on kriminaalasju ja kohtuvaidlusi toonud, kuid harva juhtub, et võltsajakirja trükkimine kedagi kohtukulli ette viiks. Nii aga juhtus 1930. aastal, kui raamatukaupmees Jakob Ploompuu kaebas kohtusse kaks eraisikut ja kirjastusosaühingu Päevaleht viis juhatuse liiget.

„Ploompuu advokaat tõi ette, et juba kümmekond aastat ilmub tema kirjastusel tähtraamat „Meie Mats“. Kui kaubamärk on see nimetus registreeritud ja Ploompuule antud ainuõigus seda kaubamärki tarvitada,“ kirjutab Vaba Maa 28. detsembril, lisades, et viimasel ajal on Tallinnas ja mujalgi ilmunud müügile järeltehtud „Meie Matsi“ tähtraamat. „Ploompuu kurdab, et järeltegijad on püüdnud viimse peensuseni kopeerida tema tähtraamatut, mahutades sisusse täiesti identseid andmeid nagu karikatuure, ilmateateid, tabeleid jne,“ märgib Vaba Maa. Päevalehe mehed lasid raamatu jälgede segamiseks kirjastada Viljandis ja trükkida Postimehe juures Tartus.

Päevalehe juhatuse liikmed ei ilmunud kohtusse. Kuid kohtunik määras ikkagi igaühele 30kroonise trahvi ja lubas nad kümneks päevaks aresti panna, kui raha kähku ära ei maksta. Järeletehtud „Meie Matsi tähtraamat“ korjati müügilt ja hävitati.