USA presidendi Donald Trumpi otsus tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana kutsub esile analoogseste sammude laine, ütles Iisraeli välisministri asetäitja Tzipi Hotovely.

Donald Trump lubas ka USA saatkonna kolida Tel Avivist Jeruusalemma. Pühapäeval teatas Guatemala president Jimmy Morales, et otsustas pärast jutuajamist Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga kolida Guatemala saatkonna Tel Avivist Jeruusalemma ning andis vastava korralduse välisminister Sandra Jovelile.

„Teised riigid tunnustavad tulevikus samuti Jeruusalemma ja teatavad oma suursaatkondade ümberkolimisest. Seda tegi nüüd teinegi riik ja kordan, et neid saab olema veel. See on ainult algus ja see on oluline,“ tervitas Iisraeli peaminister Netanyahu Guatemala otsust.

Iisraeli välisministri asetäitja Tzipi Hotovely täpsustas raadiointervjuus, et Iisrael peab praegu vähemalt kümne riigiga kõnelusi nende saatkonna võimaliku kolimise üle Jeruusalemma. „See, mida te olete seni näinud, on alles algus,“ rõhutas ta.

Palestiina välisministeerium teatas aga ootuspäraselt, et Guatemala otsus viia suursaatkond Jeruusalemma on häbiväärne.