Kate McCann lisas, et mälestused viimastest koos Maddie'ga veedetud jõuludest on endiselt veel väga elavad. Nad kinkisid talle siis lasteköögi. Vanemad ostavad Maddie'le pärast kadumistki igal aastal jõuludeks kingituse. „Aga see köök oli viimane, mille ta avas,“ meenutas ema.

Jõulud on armastuse ja perekonnapidu ning Madeleine McCanni peres mõeldi neil päevil eriti palju enam kui kümme aastat tagasi kadunud tütrele, kelle saatus on siiani teadmata. Madeleine'i ema Kate McCann avaldas vahetult jõulude eel Briti meedias emotsionaalse kirja, milles palus pidulauda istuvaid ja kinke vahetavaid peresid meenutada ka kadunud inimesi. „Me ei tohi neid kunagi unustada,“ rõhutas ta.

Kate McCanni sõnul oli Maddie 2006. aastal jõulude eel õppinud lasteaias esimesi jõululaule laulma ja ta kuuleb tütart neid siiani esitamas. Ema arvestab kinke ostes tütre vanusega. Praegu on Maddie juba teismeline, täpsemalt 14aastane ning vanemad mõtlevad, mis võiks selles vanuses tüdrukule meeldida. Maddie' toas on juba terve kuhi kenasti pakitud kingitusi. Ema ja isa loodavad, et nad saavad kunagi need talle üle anda.

Kõige raskem oli Kate McCannile esimene jõulupidu ilma Maddie'ta. Aja möödudes on ta koos abikaasa Gerryga aga mõistnud, et neil kasvab kodus veel kaks last – kaksikud Sean ja Amelie, kes on nüüd juba 12aastased ja jõulupeo igati ära teeninud. Seetõttu püüavad nad anda oma parima.

Kate McCann kirjutas, et politsei uurib Maddie' kadumist õnneks jälle ja loodab, et tütar leitakse. See on ka kõik, mida vanemad praegu teha saavad: oodata ja loota. Pealegi pole seni ühtki tõendit, et Maddie on surnud.

Portugali politsei lõpetas Maddie' kadumise uurimise asitõendite puudumise tõttu juba 2008. aasta suvel. Briti politsei avas aga uurimise uuesti 2011. aastal – koodnimetuse “Operatsioon Grange” all. Raha uurimiseks eraldas siseministeerium, mida siis juhtis Theresa May, kellest sai 2016. aasta suvel peaminister. 2013. aastal õnnestus Briti politseil taas uurimisse kaasata ka Portugali politsei.

Tänavu septembris eraldas Suurbritannia siseministeerium uurimise jätkamiseks veel 154 000 naelsterlingit. Sellest rahast peab jätkuma kuni tuleva aasta märtsini. Seni on “Operatsioon Grange” neelanud riigieelarvest ligi 12 miljonit naelsterlingit. Samuti on vanemad kulutanud umbes pool miljonit naelsterlingit.

Scotland Yard on aeg-ajalt teatanud, et uurimises on tehtud edusamme, kuid keeldunud avalikustamast, mida nende all täpsemalt mõeldakse. Viimati oli Briti meedia elevil sügisel, kui politsei otsis väidetavalt isikut, kes võib anda müsteeriumi lahendamiseks otsustava vihje. Meedia spekuleeris viitega Scotland Yardi allikale, et uurimise keskpunktis on üks Ida-Euroopast (Bulgaariast) pärit naine, kes viibis koos praeguseks surnud pedofiilist kaaslasega Maddie' kadumise ajal McCannide puhkemaja lähedal.

Portugali eksuurija süüdistab vanemaid

Kuigi Briti politsei jätkab Maddie' otsinguid ja vanemad usuvad, et tütar on elus, väidab vahetult pärast tüdruku kadumist uurimist juhtinud portugallane Goncalo Amaral, et ta on surnud ja ema-isa teavad seda.

Goncalo Amaral avaldas juba 2008. aasta suvel raamatu “Maddie. Tõde valest”, milles seisab, et Madeleine suri puhkemajas õnnetuse tõttu ja vanemad toimetasid laiba kõrvale. Tütre kadumine mõeldi välja selleks, et kardeti tema õnnetut surma tunnistada.

Goncalo Amarali veendumuse järgi suri Maddie puhkemajas 5A, kus ta elas koos vanemate ning kaksikutest noorema õe ja vennaga. Ta peab röövi ebatõenäoliseks, sest sündmuskohal polnud vähimaidki jälgi, mis oleksid kinnitanud, et mõni võõras käis ruumides. Samuti tundus esmapilgul, et Maddie' voodit polnud keegi tol õhtul kasutanud.

Samuti on Goncalo Amaral rääkinud, et tõenäoliselt viisid vanemad tüdruku laiba lähedal asuvasse katoliku kirikusse ja peitsid selle võõra naise kirstu. Hiljem see põletati, ja seda koos väikese Maddie' surnukehaga.

Kate ja Gerry McCann kaebasid Goncalo Amarali laimamise pärast kohtusse ja nõudsid tema raamatu müügilt kõrvaldamist. 2015. aasta aprillis mõistetigi ta Lissaboni tsiviilkohtus süüdi. Kohtu otsusel pidi Goncalo Amaral maksma vanematele 600 000 eurot ning samuti kõrvaldati tema raamat “Maddie. Tõde valest” müügilt. Ta vaidlustas kohtuotsuse ja mullu aprillis andis Lissaboni kõrgem kohus talle õiguse. Esimese astme kohtu otsus tühistati ja raamatut lubati taas müüa.