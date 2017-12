Eesti riigiga ühel aastal loodud Eesti Rahvusraamatukogu on suurimaid kirjasõna talletajaid, kellele 1993 Tallinnas Tõnismäel püstitatud hoone on viimane nõukogudeaegne ja esimene iseseisvuse taastanud Eesti monumentaalehitis.

Pidevalt kasvavale raamatukogule loodeti uus hoone ehitada juba 1930. aastate lõpus. 1945 kolis riiklik raamatukogu ajutiselt endise Eestimaa Rüütelkonna historitsistlikku hoonesse Toompeal, mis jäigi aastakümneteks raamatukogu peahooneks. Järgnevate kümnendite jooksul tehti mitmeid plaane uue peahoone ehitamiseks, mille järgi oleks raamatukogu asunud nii Estonia teatri vahetus lähetuses, Kadrioru veeres kui Jaani seegi kvartalis. 1984 valminud Raine Karbi monumentaalne kavand otsustati lõpuks realiseerida Tõnismäel.

1985. aastal alustatud ehitus venis kaheksa aasta pikkuseks, mis aega jäid nõukogude süsteemi lagunemine ja iseseisvuse taastamine ning algusaastate majandusraskused. Vältimaks rahvusraamatukoguks ümber nimetatud peahoone ehituse seiskumist organiseeris rahvarinne 28. juunil 1988 aktsiooni, mis tõi hoonele kaablikraavi kaevama 4000 inimest. Seega sai rahvusraamatukogu ehitamisele kaasaaitamine üheks laulva revolutsiooni tähtsündmuseks.

1993 lõplikult valminud monumentaalset templit meenutav rahvusraamatukogu hoone Tõnismäel on hea näide postmodernistlikust arhitektuurist. Püramiidja katusega põhimaht avaneb hooneesise väljaku suunas, fassaad on rangelt sümmeetriline, mida rõhutab ka keskne roosaknamotiiv. Hoone on viimistletud Tagavere dolomiidiga, mis domineerib ka sisekujunduses (kujundaja Sulev Vahtra). Kaheksakorruseline hoone, millel kaks korrust asuvad maa all, on tänaseni Baltimaade suurim raamatukogu, milles iga päev tervitab lugejaid Alo Mattiiseni loodud tunnussignaal.