MÄLUMÄNG | Jõuluvanad teles ja kinolinal

Filmi nimi on "Santa Claus Conquers the Martians"

Such a Wonderful Life

Miracle on 34th Street

Millisest jõuludega seotud tegelasest tegi 1998. aastal välja tulnud filmi William R. Kowalchuk? Filmi nimitegelasele annab hääle Kathleen Barr.

päkapikust

jõulusokust

põhjapõder Rudolfist

Filmi nimeks on "Rudolph the Red-Nosed Reindeer: The Movie"