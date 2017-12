Astroloog Maria Angel ennustab kosmilisi taevakehi vaadeldes, milline saab olema tänane päev. Vaata, mida tähed sulle lubavad!

Jäär

21. märts – 19. aprill

Energiat on palju, kui seda oskuslikult suunata, on võimalik panna alus pikaajaliseks eduks. See ettevõtmine, mille praegu käima lükkad, tõotab tulevikus raha sisse tuua.