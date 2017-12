Maailma üks tuntuimaid ennustajaid, pime bulgaarlanna Vanga on väidetavalt ette näinud nii New Yorgi kaksiktornide langemist, katastroofiliste tagajärgedega loodusõnnetusi kui ka Brexitit. Mida toob Vanga ettekuulutuste kohaselt aga järgmine aasta?

Kõikvõimas Vanga suri ligi 21 aastat tagasi, olles 85-aastane. Siiski on tema ennustused siiani au sees. Mõnedel andmetel tähendas ta saatuse sõrme liigutused üles kuni 51. sajandini.

2018. aastaks ennustas Vanga, et Hiinast saab USA asemel uus maailma suurjõud ning et planeedilt Veenus avastatakse "uut sorti energia", vahendab Daily Mail. Vanga järgijad on kindlad, et need kaks ennustust lähevad ka täide.

Muu hulgas on Vanga 55 aastat tagasi ennustanud, et aastatel 2018-2020 alustavad teadlased kosmoses heelium-3 tootmist. Ka on ta öelnud, et AIDS ja vähktõbi muutuvad ravitavaks rauast tehtud ravimiga ning aastaks 2020 sõidavad rongid päikeseenergiaga ning nafta ammutamine lõpetatakse – emake Maa saab puhata.

Aga 2050. aasta paiku lendavad inimesed teistesse maailmadesse valguskiirusest kümme korda kiiremini ning 200 aasta pärast leiab inimkond kontakti "mõistusevendadega" teiselt planeedilt.