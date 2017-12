Sulle tundub, et seljatagune on kindlustatud. Kui sellise arvamuse tõttu liig enesekeskselt ja ülbeltki käitud, viib see tõenäoliselt selleni, et saad kurvavõitu õppetunni.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sul on raske vahet teha, millist infot sa valdad, mida aga lihtsalt oletad. Teised inimesed võivad käituda ettearvamatult, sulle nii häid kui halbu üllatusi valmistada.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Ole ettevaatlik, hoolitse enda eest ja hoia oma tervist. Kui end väsinuna tunned, analüüsi oma praegusi tegevusi – ehk teed midagi niisugust, mis sul üle jõu käib?

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sul on kartus, et sinu eest varjatakse midagi. Probleeme ei saa kurjaga lahendada, pead olema tark ja kannatlik, proovima asjad selgeks rääkida ka inimestega, kes sulle ei meeldi.

Neitsi

23. august – 22. september

Hea aeg tegevuseks, mis nõuab paindlikkust ja originaalse lähenemise oskust. Ent on ka oht, et kipud kiirustama, läbimõtlematult otsuseid langetama.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Oled tähelepanelik ja võimeline põhjalikuks analüüsiks. Üks asi viib teiseni, ehk saad isegi mõne olulise saladuse jälile. Oskad teavet nutikalt oma mõjuvõimu suurendamiseks kasutada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Asjad ei pruugi sinu tahtmist mööda kulgeda. Teised inimesed käituvad teisiti, kui sa eeldanud oled, mis lööb ka sinu plaanid üksjagu sassi.

Ambur

22. november – 21. detsember

Kui töönädalal palju tegid, võid endaga rahul olla ja ka teiste kiitust nautida. Kui sa aga oled oma võimed ja võimalused kasutamata jätnud, pole praegu millegi üle uhkust tunda.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kuigi su ümber on palju inimesi, on ikkagi tunne, et keegi ei mõista sind täielikult, keegi ei ole piisavalt lähedane. Püüa enesehaletsusest kiiresti vabaneda.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Kipud otsuseid tegema pikemalt mõtlemata, tahad pähe karanud huvitavad mõtted kohe ka teoks teha. Alles hiljem võid tõdeda, et põhjalik kaalutlemine oleks asjale kasuks tulnud.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Paraku kipud võitlema ja võistlema ka seal, kus oleks arukas rahulikult ja mõistlikult koostööd teha. Hoidu ärritumast ja kaaslastega tülli pööramast.

Sünnipäevalapsele