Tahad kõike ja kiiresti saada. Sind võib häirida, et suhete arendamine ei edene niisuguse tempoga, nagu lootnud oled. Rahune, sest kannatuse katkemine oleks praegu suurim viga.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sinuni jõuab palju olulist infot, ära lase seda kõrvust mööda! Sellest, mida praegu kuulda saad, on võimalik teha järeldusi, mille abil saad edukalt tuleviku sihte seada.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Oled optimistlikult meelestatud, ent paraku on üsna suur tõenäosus, et just seetõttu hindad oma võimalusi ja võimeid üle. Energiat on piiratud hulgal, tuleb hoiduda külmetumast.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Läbirääkimistel oled edukas, periood on soodne kokkulepete tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks. Ka reisile minekuks on aeg väga hea.

Neitsi

23. august – 22. september

Sinu eeliseks nii mõnegi konkurendi ees on julgus laiema publiku ees sõna võtta ja rääkida tõtt ka juhul, kui kellelegi seda valus kuulata on.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Võimalik, et see inimene, kelle oled enda jaoks välja valinud, on miskipärast vastumeelne su lähedastele, näiteks vanematele, ja sellel pinnal tekib üksjagu pinget.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Rahulolematus tekitab sisemist pinget ja probleeme suhetes. Sul on tugev kontrollivajadus, kipud partnerile tingimusi esitama. Armukadedus võib silme eest mustaks võtta.

Ambur

22. november – 21. detsember

Tahad kätt elu pulsil hoida, igasugustes tegemistes aktiivselt kaasa lüüa ja iga asja kohta oma arvamust avaldada. Võimalik, et oled küllaltki jonnakas ja vaidlushimuline.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Küllap tunned end rahuliku ja tasakaalukana. Närvi võib sind ajada peamiselt see, kui keegi sind takka kiirustab ja sa ei saa asju omas tempos tasapisi teha.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Hea aeg vaimse töö tegemiseks. Mõistus on ergas ja energiat palju. Suudad suurepäraselt süveneda, oskad märgata ja analüüsida nii pisidetaile kui ka hoomata tervikpilti.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Tähelepanu koondub pigem kodusesse sfääri. Veedad rohkem aega oma pereliikmete seltsis. Mõtled sellele, mismoodi seljatagust kindlustada ja suhteid tugevdada.

Sünnipäevalapsele