Sulle tundub, et annaksid sa armastuse nimel kõik ja ootad partneriltki ennastohverdavat käitumist. Proovi asja realistlikumalt hinnata, muidu on oht, et teine sinust eemale tõmbub.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

On hea aeg parandamaks sassi läinud suhteid – ürita vanad asjad taktitundeliselt selgeks rääkida. Tasub tihendada kontakte, mis on soiku jäänud, end inimestele meelde tuletada.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Asjad, mis varem tundusid liiga rasked, tunduvad nüüd üritamist väärt. Oled seisukohal, et julge pealehakkamine on pool võitu ja kaotada pole suurt midagi.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Võta osa erinevatest üritustest ning aja kõikvõimalike inimestega lahkesti juttu – küllap tekib nii pakkumisi, mida saad enda huvides vägagi hästi ära kasutada.

Neitsi

23. august – 22. september

Küllap puutud taas kokku samade ideedega, mis on su peast varemgi läbi käinud, ent mis on mingil põhjusel teoks tegemata jäänudki. Nüüd võid neist jälle vaimustusse sattuda.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Armastuse jõud on tugev. Su tunded on siirad, ausad ja intensiivsed, oskad neid väljendada nii sõnade abil kui füüsilise läheduse kaudu. Võimalik on uus armumine.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tundub, et tavapärane enesekindlus on sind mõneks ajaks maha jätnud, oled küllaltki kahtlev ja kõhklev. Pelgad uusi asju alustada, sest sa pole veendunud, et kõigega hakkama saad.

Ambur

22. november – 21. detsember

Oled avatud uutele kogemustele, valmis midagi õppima. Päev sobib väga hästi välisreisi alustamiseks ning kontaktide loomiseks välismaalastega.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Nõudlik Saturn sunnib sind endasse vaatama, analüüsima viimaste aastate elusündmusi ning seda, mismoodi oled raskustega toime tulnud ja kuidas need sind muutnud on.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Oled rahaasjus edukas tänu sellele, et suudad kasutada nii intuitsiooni kui ka loogikat. Sul õnnestub läbi näha inimesi, kellega äriasju ajada tuleb. Mõistad, mida nad tahavad.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Marsi ja Neptuuni trigoon elavdab su kujutlusvõimet ja teravdab vaistu. See on suurepärane aeg loominguga tegelemiseks, ent ka teiste loomingu nautimiseks.

