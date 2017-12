Härra Müller saab teada, et on moodustatud tema naisega magajate klubi. Ta tormab naise juurde ja küsib maruvihaselt: "Sul olevat siin mingi selline klubi...?!"

"Jah, see on minu probleem," vastab naine.

"Aga kuidas suhtuvad klubisse liikmete abikaasad?"

"Kallis, see on nende probleem."

"Aga kuidas peaksin mina sellesse suhtuma?"

"Vaat see on juba ainult sinu probleem."