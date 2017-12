Kogu Suurbritannia oli esimesel jõulupühal elevuses, kui sinivereliste perekond üheskoos Püha Maria Magdaleena kirikus käis ja pärast ka neid tervitama tulnud lihtrahvaga suhtles. Ühe Briti pereema jaoks lõppes see päev eriti rõõmsalt – ta tegi kuldsest nelikust suurepärase foto, mille sai mitmele meediaväljaandele maha müüa.



Hi Everyone! I’m so happy you like the photo! I have been advised to tell everyone that I retain the copyright and anyone who would like to use or share my photo please DM me! Thanks again have a lovely Christmas x pic.twitter.com/CmrtjZ2Ayy