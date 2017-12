„Teine inimene pole kummutisahtel, mille virutad jalaga kinni siis, kui sulle meeldib!“ ütleb üle poole oma elust haigetele pühendanud Ulvi, meenutades õudust, kuidas tööandja temast tänavu augustis vabaneda püüdis.

55aastane Ulvi on Keila haiglas meditsiiniõena töötanud alates 1989. aastast. Ta on üle elanud mitmeid juhtkonna ja raviasutuse nime vahetusi. „Alustasin 28 aastat tagasi siseosakonnast, kui meil oli veel aktiivravi haigla,“ lausub Ulvi, „ ja lõpetasin vastu oma tahtmist tänavu augustis, seda juba sihtasutuses PJV Hooldusravi, mis sündis 2011. aastal.“

Ulvi on lapseeast saati kannatanud reumatoidartriidi käes ning viimase kaheksa aasta jooksul on ta läbi teinud kuus väga rasket operatsiooni: tal on proteesitud mõlemad puusad ja põlved. Raskustele vaatamata on Ulvi püüdnud tööl käia nagu iga teine, kasutades töövõimetuspäevi vaid operatsioonideks ja taastumiseks. „Sain enda arvates tööga hakkama, vaatamata valudele, liikumisraskustele ja muudele muredele, mis tulenesid minu haigusest,“ tunnistab Ulvi. „Kuni läinud suveni ei olnud juhtivtöötajatel minu ja mu töö kohta pretensioone. Tegin vaikselt, mida mult nõuti, ja ülemustele teele ette ei jäänud.“

Keilas asuv SA PJV Hooldusravi on end juba aastaid avaliku tähelepanu keskmes soojendanud ning seda just mitte eriti positiivses valguses. Rahalised raskused pole raviasutust tänaseni maha jätnud ja juhtkonna meeleheitlikud ponnistused kõikjalt, kus vähegi võimalik kokku hoida, pole ilmselt sugugi põhjendamatud.