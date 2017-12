Samas teatas Eesti Panga president Ardo Hansson sel nädalal et: „Eesti majandus on kriisijärgse aja parimas seisus!“ Ka Eesti Päevaleht avaldas mõni päev tagasi artikli, mille pealkirjas nenditi, et tärkav kõrgelt haritud keskklass libiseb sissetuleku poolest teistel eest ära. Just selle aina kasvava keskklassi jõulueelset tarbijakäitumist Õhtuleht jälgiski.

Vaene inimene peab jõule tõenäoliselt nii, nagu seda tehti enne pühade täielikku kommertsialiseerumist: perele pakutakse hallist argipäevast natukene paremat sööki, lubatakse pitsike kangematki. Et lastele kingitus teha, kogutakse raha mitu kuud. Nende 276 000 inimese jaoks on täiesti võõras probleem see, kuidas 55tolline Ultra HD OLED televiisor elektroonikakauplusest linnamaasturi pagasiruumini toimetada.

2016. aastal elas Eestis suhtelises vaesuses ligi 276 000 inimest. See tähendab, et ligi viiendikul Eesti elanikest oli möödunud aastal netosissetulek väiksem kui 468 eurot. See summa, muide, on väiksem, kui paljude Tallinna kaubanduskeskustes jõulukinke jahtivate inimeste kingieelarve.

Jõuludeni on jäänud kaks nädalat. Jahin Ülemiste kaubanduskeskuse parklas parkimiskohta. Möödub esimene ring ümber autoderivi, siis teine ja kolmaski. Ema, kes on sõitnud Lõuna-Eestist Tallinnasse osturetkele, podiseb kõrvalistmel nagu siil: „Pargi see auto ometigi ära, ma ei taha tervet päeva jõulukinkide ostule raisata.“ Pärast veel paari tiiru ümber parkla, märkan lõpuks kitsast pragu, kuhu auto sisse suruda. Justkui jumalik valgus kumaks selle parkimiskoha kohal!

Õnn jääb aga üürikeseks, sest BMW X5 on minust kiirem – suund sisse, gaas põhja ja koht on tema. Toetan pea viivuks vastu autorooli. Seljatagant kõlab tuututamine – liigu edasi, või sure! Aitab! Võtan suuna Kristiine kaubanduskeskusesse, lootuses, et sealsed jahimaad on paremad. Ema muutub veel pahasemaks.

Kristiine keskuse parklas sätib parkimiskontrolör invakohale parkinud maasturi kojamehe vahele trahvikviitungit. Seda samasuguse pühendumusega nagu pereisa, kellele on usaldatud jõulupuu tippu kõige säravam ehe panna. Sõidan parkla kaugeimasse punkti ja suur on minu üllatus, kui näen lausa mitut vaba kohta.

Kallid kingid on moes?

Briti tabloidis Daily Mail ilmus hiljuti artikkel, milles võtsid sõna kolm eakat jõuluvana, kes kaubanduskeskustes laste kingisoove kuulates leiba teenivad. Nende seisukoht oli ühene: juba aastaid pole lapsed neilt jõuluks küsinud värviraamatut või kelku. Ainult moodsaid ja kalleid nutividinaid. Tallinna kaubanduskeskuses ringi hulkudes kipub jääma mulje, et ka Eesti pealinna jõulumood näeb ette, et kingitus ei tohi olla odav.

Kristiine keskuse tehnikapoes piidleb üks noor ema 249 eurot maksvat tasakaaluliikurit. Ta kallutab seda üht- ja teistpidi. Uurib vasakult ja paremalt. Sekkub müüja, kes selgitab, et see imeriist on laste ja noorte seas väga populaarne ning tema poeg oleks kindlasti selle üle õnnelik. Kolm minutit hiljem kõnnib noor ema rõõmsalt poest välja, tasakaaluliikur kotis.

Samal ajal uudistab noorpaar kõige uuemat iPhone'i. Ettevaatlikult vaadeldakse klaasi tagant üle 1200 euro maksvat seadeldist. Naise näol on nii heldinud ilme, nagu paitaks ta korraga tervet pesakonda kutsikaid. Noormees podiseb midagi ja teatab siis: „Kallis, kas sa midagi muud ei tahaks, siis ei peaks ma järelmaksu intressi maksma.“ Neiu nägu venib pikaks kui Munamäe torn. Siiski näib ta endale teadvustavat, et kalli telefoni saamiseks peaks ta oma kaaslase skandaalse välismaa seelikuküti I. J. Zandi vastu välja vahetama. Armastus võidab ning noorpaar lahkub kauplusest käsikäes.

Igale poole ostjaid ei jagu

Võtan advendikalendist 16. šokolaadikillukese. On pühapäev ja jõululaupäevani on jäänud täpselt nädal. Delfi kirjutab, et Balti jaama jõuluturul on vaatepilt nukker: mõndade lettide taga müüjaid pole, osa lette on üldse tühjaks jäänud. Samal ajal sumiseb Mustika keskuse jõululaat kui mesilasepesa. Laadalistest veidi eemal rühib kõhukas pereisa kaupluse välisukse poole, suur telekakast kaenlas. „Kas see on perele jõuluks,“ uurin ma. „Ei. Saa. Rääkida. Raske on,“ ähib mees.

Saabub töönädal. Rahvast on hõredalt ja Solarise keskuse turvamehelgi on nõnda igav, et ajab haigutama. Pudi-padi poest leian pereema Anu, kellel on kingid ostetud, kuid puudu pakkepaberist. „Kingin lähedastele raamatuid või midagi, mida saab kohe ära süüa või tarvitada. Asju on niigi palju,“ paotab ta oma pere kingikoti suud. „Olen arvestanud ühe inimese peale kuni 20 eurot,“ sõnab ta. Kuna aga kingitus tuleb teha rohkem kui 20 inimesele, kerkib summa ligi 400 euroni. „Mul on suur pere ja ka mehel on suur pere. Peame jõule nii minu kui ka tema perega kahel päeval ja kummalgi päeval tuleb anda kuskil 10–11 kinki.“

Ka Ülemiste keskuse juures pole nädala sees olukord nii lootusetu kui nädala eest laupäeval. Kodusisustuseks vajalikku kraami müüvas poes sobravad kaks keskealist naist seitsmeeuroste kuuseehete kastis. „Ma pole nii ilusaid näinudki,“ õhkab üks ja keerutab sõrmede vahel sädelevat ükssarve. „No ühe sellise võib ikka endale lubada,“ leiab teine.

Elektroonikapoes ringi vaatav meesterahvas poetab, et laste kingid läksid talle tänavu maksma 100 eurot nägu, kuid kõige kallima kingi saab kõige kallim. „Naisele ostsin uue telefoni.“

Liigun edasi ja teen juttu sõbrannade Silja ja Kadriga, kes sekund tagasi üksteisega keskuses kokku said ja rõõmsalt kallistasid. Silja sõnab, et tema meisterdab sel aastal kõik kingid ise. „Kui ma midagi siit poest vaatan, siis aksessuaare isetehtud kingituste kaunistamiseks. Siit ju lihtsalt ei ole valmis kujul midagi osta!“

Lasteaiaõpetaja Kadri nendib, et tema ei jõua kahjuks ise midagi meisterdada ning kingid tuleb osta. „Praegu just otsin sellist väikest kingitust kolmele kolleegile, mis jääks 5–10 euro piiridesse,“ sõnab ta. Kodus on Kadril juba valmis kingid perele. „Nende peale kulus rohkem raha. Abikaasa poetas kunagi, et talle õudselt meeldiks rooliga telekamäng. Noh nüüd ostsingi talle selle rooli siis. Mõtlesin küll, et huvitav, kas toon nüüd saatana majja,“ puhkeb ta naerma. Ta tõdeb, et jõulukingid lähevad maksma 500 euro ringis. „Eks ju kõigile tahad natuke midagi osta. Ma ei tea, miks, aga tahad!“

Kaubanduskeskuste juhid: detsember on kõige kasumlikum kuu!

Ülemiste kaubanduskeskuse direktor Guido Pärnits sõnab, et kui muidu külastab keskust kuus keskmiselt ligi 600 000 inimest, siis detsembris kerkib see arv umbes 800 000-le.

Kuidas hindab aga Eesti suurima kaubanduskeskuse juht veebipoodide pealetungi mõju ostlejate arvule? „Reaalne elu on ikkagi see, et ka tavakaubandus on tõusutrendis praegu. Võib aga öelda, et tõenäoliselt oleks see tõus suurem, kui internetikaubandust ei oleks.“

Aga teoretiseerime jaekaubanduse apokalüptilise tulevikustsenaariumi üle, kus järjest kerkivad ja laienevad kaubanduskeskused sööb nende kuri kasuõde – internetikaubandus – täiesti välja. Mis saab lahmakatest ostukeskustest?

„Kui keskused tõesti lõpetaksid eksistentsi, siis ega nende hoonetega on väga rakse midagi teha. Kaubanduskeskusesse investeerimisega on nii, et kui ta käima läheb, on see väga hea investeering, kui sa aga sellega eksid, siis pole enam midagi teha. Ma võrdleks seda laevandusega: kui investeerida laeva ja Läänemerel midagi juhtuks, siis saaks aluse türklastele maha müüa või teistesse vetesse sõitma panna. Meie kaubanduskeskus pole aga mobiilne ja jääks lihtsalt siia Ülemiste järve kaldale seisma.“

Tartumaa ostumeka Lõunakeskuse juhatuse liige Jaan Lott ütleb, et detsembrikuus plaanitakse vastu võtta ligi 600 000 külastajat. „Külastajate arvu kasv majas on umbes 25–30 protsenti ja seeläbi kasvab ka käive ca 40%,“ sõnab ta. „Elektroonika, mänguasjad ja toidukaubad teevad vast kõige suurema käibetõusu.“

Rakvere Põhjakeskuse turundusjuht Marilys Pruul ütleb, et jõulukuul külastab kaubanduskeskust ligi 300 000 inimest. Pärnu Port Arturi turundusjuht Kirsi Altjõe sõnab aga, et suvepealinnas on kõige suuremad külastus- ja müügikuud juuni, juuli ja august. Altjõe nimetab jõuluostlejate seas kõige populaarsemateks kauplusteks ehte-, mänguasja ja toidupoode. „Mehed armastavad kinkida naistele pesu ja naised meestele tehnikat.“

Ei saa ka jõulude ajal läbi Lätita. Nii eestlaste kui ka soomlaste armastatud piiripoe Alko1000 avalike suhete juht Meelis Reiljan tõdeb, et neil möll käib. „Kõige populaarsem müügiartikkel on sarnaselt jaanipäevaga õlu. Aga ära ei öelda ka kvaliteetsest konjakist, veinist ja glögist,“ kiidab Reiljan. „Silma järgi ütlen, et rahvaarv on jõulukuul siin poes suurenenud kindlasti, kuid täpsemad kokkuvõtted saab teha alles uuel aastal.“

Tarbimispsühholoog: kingitakse selleks, et lunastada tegematajätmisi

Tarbimispsühholoog Ivar Soone selgitab, et jõulueelne ostlemisvajadus tuleneb soovist teha kingitusi, mis omakorda lähtub meie kultuurikontekstist, mida paljuski väljendatakse materiaalse omandi kaudu.

„Kingitakse selleks, et näidata hoolivust, käituda sotsiaalselt õigeks peetaval viisil, lunastada seniseid tegematajätmisi. Jõulukingitused lähevad aina kallimaks põhjusel, et inimene tahab alati üllatada, et saada vastu emotsiooni, selleks on aga tarvis ootusi ületada, teisisõnu teha eelmisest korrast parem kingitus.“

Soone rõhutab, et tegelikult peaksid jõulud olema kallite inimestega koosolemise ja möödunud aasta peegeldamise aeg. „See ei ole kuidagi seotud mammona vahetamise ja suurte ostutšekkidega. Kõige huvitavam on see, et ostuhullusega on jõulukingituste algne tähendus kaduma läinud, seejuures pole algselt kingituste vahetamise taga ühtainsat ideed olnudki. Väga tugevalt seostatakse jõulukingitusi Jeesusele kolme Hommikumaa targa toodud andidega, mis väljendasid aupaklikkust, ülistust ja tunnustust,“ räägib ta.