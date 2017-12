USAs Nebraska osariigis tabas politsei enne jõule kaks vanurit, kelle hinnaline jõulukingitus ei olnud seadustele vastav - autos oli ligi 30 kilo marihuaanat maksumärkideta.

83aastase Patrick ja 80aastase Barbara Jironi autost leiti rohkem kui 250 000 euro eest uimastit, mida vanakesed enda sõnul kavatsesid viia jõulukingitusteks, kirjutas The New York Times. Abielupaar kinnitas, et tahtsid marihuaanat kinkida oma pereliikmetele ja sõpradele.

Vanakesed peeti kinni Bradshaw linna lähedal. Politseinikud said "jõulukingitusest" sõna otseses mõttes haisu ninna, sest paari Toyotast levis tugevat marihuaana lõhna. Paar rääkis politseile, et nad olid teel koduosariigist Californiast Vermontisse ning nad tahtsid peatuda Bostonis, et anda seal üle oma jõulukingitused.

Raviks mõeldud marihuaana on lubatud mitmes USA osariigis, sh Californias ja Massachusettsis, kui mitte Vermonti osariigis. Vanapaaril aga puudusid uimastitel maksumärgid.

Härra Jironit peetakse Yorki maakonna vanglas, aga tema kaasat teatavatel meditsiinilistel põhjustel trellide taha ei pandud.