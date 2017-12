Liikluses hukkunute arv jääb lõppeval aastal eeldatavasti viimase 70 aasta väikseimaks, esimese jõulupüha seisuga on meie teedel ja tänavatel elu jätnud tänavu 47 inimest, kuid kogu 2016. aasta peale oli hukkunuid 71.

Jalakäijaid on sel aastal surma saanud üheksa - 12 hukkunut vähem kui eelmisel aastal, ning viimase kümne aasta jooksul on hukkunud 242 jalakäijat, kirjutas ERRi uudisteportaal. Kõige rohkem jalakäijaid saab viga õhtul kella 5 ja 6 vahel, reede õhtul ning just nimelt ülekäiguradadel.

Nelja inimese surma põhjustas tänavu tõenäoliselt kõrvaline tegevus autoroolis, politsei lubab järgmisel aastal muu liiklusjärelevalve kõrval enam tähelepanu pöörata just roolis kirja saatjatele, internetis surfajatele ning kõikvõimalikele muudele tegevustele, mis autojuhtide tähelepanu hajutavad.