Liibanonis rahuvalvemissioonil UNIFIL teenivad Eesti kaitseväelased tähistasid eile jõule koos Soome kolleegidega ühise õhtusöögiga, kus pakuti Eestist ja Soomest saadetud jõulutoitute ning jagati kätte jõuluvana poolt toodud kingitused.

Lisaks Soome jõuluvana kingitustele jagasid Eesti kontingendi liikmed üksteisele omavahel tehtud kingitusi. Eesti kaitseväelased said eile kätte ka Toronto Eesti Seltsi laste poolt Kanadast saadetud eestikeelsed jõulutervituskirjad.

"Kirjutan sulle Kanadast, Toronto Eesti Majast. Ma õpin eesti keelt siin iga teisipäeva õhtul. Mu isa on pärit Eestist ja ema on pärit Soomest, aga ma olen sündinud ja kasvanud Kanadas," kirjutas Anna Maria ühes Eesti kaitseväelastele saadetud kirjadest. "Parimad soovid sinule, su perele ja sõpradele tervist iga päev."

Jõuluüritused algasid laupäeval iirlaste, soomlaste ja eestlaste ühise teatemänguga ÜRO tugipunkti 2-45 territooriumil, mille käigus tuli lahendada erinevaid vaimseid ja füüsilisi võimeid proovile panevaid ülesandeid. Pühapäevase õhtusöögi juhatas sisse Iiri-Soome pataljoni ülema kolonelleitnant Neil Nolani tervituskõne ja lõpetas jõulurepertuaari esitav Soome-Eesti ansambel.

Et võimaldada eestlastel ja soomlastel jõulurahu nautida, täitsid pühapäeval suurema osa rahuvalvemissiooni kohustustest Iiri kontingendi liikmed. Iirlased tähistavad jõule traditsiooniliselt 25. detsembril ja seetõttu on täna enamik tööülesandeid eestlaste ja soomlaste kanda.



ÜRO Liibanoni rahuvalvemissioonil UNIFIL osalev Iiri-Soome pataljon IRISHFINBATT teenib Lõuna-Liibanoni mägises Bint Jubayl nimelises piirkonnas baseerudes ÜRO tugipunktis 2-45, mis asub pealinnast Beirutist umbes 115 kilomeetri kaugusel ja merepinnast ligikaudu 800 meetri kõrgusel.



Eesti kontingent Liibanonis koosneb jalaväerühmast Estpla-24 ning staabiohvitseridest ja -allohvitseridest, kokku ligikaudu 40 kaitseväelasest. Eesti üksuse ülesandeks rahuvalvemissioonil on vaatlus, patrullid, kontrollpostide mehitamised ja rahuvalvealased operatsioonid, mille käigus tehakse muuhulgas koostööd ka Liibanoni relvajõududega. Eesti osaleb UNIFIL-i rahuvalvemissioonil alates 2015. aasta maikuust.