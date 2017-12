Naise sõnul oli raske reageerida uudisele, et ta ootab nelikuid. „Tegelikult oli see midagi sellist, mille peale isegi ei osanud tulla,“ muigab naine. Ta lisab: „Eks see oligi üks igavesti suur segadus, kui selgus, et neli last.“

Nelikute ema Tiina Nirgi räägib "Jõulutunnelile" antud intervjuus, et uudis nelikutest tuli tema jaoks suure üllatusena. Seda suuresti põhjusel, et esimene ultraheli näitas kaksikuid ning toona ei osanud isegi arst nelikuid oodata.

„Ma alguses mõtlesin küll, et nad on ju nii väikesed. Kuidas edasi minna. Milline nende tervis on. Eks see mure oli esialgu küll suur. Ja see teadmatus,“ tunnistab Nirgi, kelle sõnul on tüdrukud pidanud ka palju läbi elama.

Nelikutele on tehtud ühtekokku seitse operatsiooni. Tüdrukutel oli vaja opereerida südant, soolestikku ning kahel pisikesel ka kõhtu. „Vahepeal käisin ikka mitme osakonna vahelt, ega see lihtne pole olnud,“ möönab naine.