“Mu elu on ikka väga kirju olnud,” tõdeb olümpiavõitja Erika Salumäe (55), kes tuli üle hulga aja jõuludeks Eestisse. “Seitse aastat pole ma Eestis jõulusid pidanud. Aga siin on ikka see õige jõulutunne,” tõdeb Erika. Jõulutunnet ei vähenda tema sõnul isegi Eesti lumevaene talv. Kodumaal viibimise põhjuseks oli kindlasti ka oma värske elulooraamatu "Südame põhjsast..." esitlused üle Eesti.

Palmi ma ei ehi, ikka kuuske. Kui elasime veel koos tütrega, siis tegime koos süüa. Seekord olen üle pika aja Eestis ja pean pühi koos oma sõpradega ja ootan väga lund.

Millised toidud on sinu jõululaual?

Liha ma ei söö, aga kalast ei ütle ma kunagi ära. Samas pole ma kindlasti vegan ega ka dieeditaja. Kuna kohas, kus ma Hispaanias elan, on üle tee kohe turg, siis ega ma eriti poes käima ei peagi. Saan kõik rohelise ja värske turult, mis on samal hommikul mägedest alla toodud.

Kas jõulude ajal muutud sa ka pisut nostalgilisemaks, mõtled asjadele, mis oleksid võinud teistmoodi minna?

Ma ei kahetse midagi, kuid minu elus on olnud sundolukord. Kui sa tahad midagi saavutada, siis pead millestki loobuma. Unistasin kahest tütrest ja ühest poisist. See unistus ei täitunud, aga arvan, et mu tütar Sirli viib selle täide. Tütar tal juba on ja nüüd ta ootab poega. Saan varsti kahekordseks vanaemaks. Hurraa!!!