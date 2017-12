Eile hilisõhtul kogunesid sajad katoliiklased ja ka teised ristiusutraditsioone austavad inimesed Vene tänavale Peeter Pauli katedraali, et öömissaga tähistada Kristuse sündimist. Eesti katoliku kiriku pea, piiskop Philippe Jourdan soovib, et meil oleks rohkem rõõmu ja rahulolu lihtsatest igapäevastest asjadest – tavalisest pereelust ning tööst.

„Vana katoliikliku traditsiooni järgi kogunevad katoliiklikes maades ja ka siin Eestis just südaööseks katoliiklased kirikutesse, et anda tunnistust Jeesuslapse sünnist ning jagada rõõmu kokkutulnud inimestega ja peredega,“ selgitab Eesti katoliku kiriku pressiesindaja Marge Marie Paas.

„Jõulu tähendus ei ole siinkohal mitte niivõrd suur jõulusöök, vaid eeskätt Jeesuse sünni ootamine,“ lisab ta. „Sellepärast on ka kirik missa alguses pime ja küünlad süüdatakse jumalateenistuse ajal – millega meie, katoliiklased, tunnistame, et Kristus on sündinud inimeste südames ja valgus on saanud maa peale.“

Paas lisab, et Kristuse sündimist seostatakse alati rahuga. „Isegi ajaloost on teada, et jõulupühade ajaks lõpetati sõjad,“ sõnab Paas. „Nii soovitakse ka katoliku kirikus missal alati rahu üksteisele ja rahu kõigile.“