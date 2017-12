15. veebruaril 2018 algav maakoera aasta on tõsise töö­tegemise aeg ning on karta, et elu läheb raskemaks.

Elu läheb raskemaks, sest tarbekaubad kallinevad veelgi, teatab tähetark Igor Mang Maalehes. Et toime tulla, peab tegema kolmandiku võrra rohkem kulutusi kui aasta tagasi. Tegemist tuleb ringihulkuva koeraga, kes on pidevalt toidujahil ning nõus näljaga ka raipeid sööma.

Sõnnile, Neitsile, Skorpionile ja Kaladele ei ole aasta siiski nii halb - nemad peavad pingutama, kuid saavutusi olevat näha.

Artiklit tervikuna loe Maalehes.