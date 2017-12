Päris mitmed meie lugejad-vaatajad on avaldanud soovi teada saada, mida sööb Paljas Porgand näiteks jõululauas. Kuidas end mitte kreeni süüa ja hiljem kaalule astudes minestada?

Paljas Porgand: Mina soovitan teiste roogade seas jõululauale kuhjata kindlasti ohtralt juur- ja köögivilja ning alustadagi söömist just nendest. Kuhjake oma taldrik täis kapsast, kõrvitsat, marineeritud seeni, peeti ja hapukurki. Siis jääb vähem ruumi nii taldrikul, kui kõhus nendele kurjematele kõhutäitjatele, nagu näiteks rasvane liha, verivorstikesed ja kartul.

Paljas Porgand

Kõige ideaalsemad on aga köögiviljade baasil valmistatud hummused. Need on head starterid ja kõutäitjad. Samuti on nad kalorivaesed ja kaalusõbralikud. Mis kõige tähtsam, hummus on väga maitsev, sest sinna võib lisada ükskõik mida. Ja tavalise leiva või saia asemel, kuhu hummust määrida, kasutage hoopis riisi-galette või kastke hummusesse porgandit, kurki, mida iganes.