Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) tuletab loomapidajatele meelde, et jõulupühade-aegne ülesöömine mõjutab ka lemmikuid ning tagajärgedega tuleb tegeleda kohe. Kondid ei ole kindlasti koertele sobiv toit, sest võivad tekitada ohtlikke terviseprobleeme, hoiatavad loomakaitsjad.

Eestlastele on tavaks jõulupühade ajal korralikult süüa ja mõistagi hellitatakse ka omi lemmikuid rohkem, andes neile praest ülejäänud konte ja magusatki. ELL soovitab tungivalt seda mitte teha, sest kontide söömine võib tekitada sooleummistusi, mida on võimalik ravida vaid kirurgiliselt sekkudes. Hilinenud ravi on lemmiku tervisele väga ohtlik ja võib lõppeda ka surmaga.

Inimeste söögilauale kuuluvad lihatooted sisaldavad palju soola ja teisi maitseaineid ning see võib koertel esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Näiteks sibul ja küüslauk, ükskõik millisel kujul, võivad kahjustada punaseid vereliblesid ning kutsuda esile aneemia. Koertel tekib nõrkus, nad oksendavad ja kaotavad söögiisu.