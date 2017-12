Jõuluõhtu jumalateenistusel Keila kirikus peetud jutluses võrdles Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma jõulupühi olümpiamängude või laulupeoga.

“Nii nagu olümpiamängud või laulupidu panevad rahva iga teatud aja tagant ühiselt hingama, samadel teemadel vestlema, rõõmsa ärevusega oma muljeid vahetama, siis sarnaselt toimime täna – jõuluõhtul," sõnas Viilma oma jutluses.



Peapiiskop lisas, et samal kombel nagu 2000 aasta eest ruttasid karjased Jeesuse sõime juurde, on hinnanguliselt pool eestlastest ise kohale tulles või telekaamera vahendusel ka täna tulnud jõuluõhtu kirikusse, edastas EELK Konsistoorium. ”Täna võime olla avalikult ristiinimesed ja seda mitte häbeneda," ütles Viilma jutluses, mida vahendas otseülekandena Eesti Televisioon. Viilma lisas, et seni, kuni mobiilpositsioneerimise andmestik võimaldab tõestada eestlaste jõuluõhtust teekonda kodukirikusse, ei saa tõsiselt võtta juttu eestlaste kiriku- või usuleigusest.

Peapiiskop võrdles rahva jõuluõhtul kirikusse minemist valimistega, sest hinnanguliselt sama suur hulk rahvast kui osaleb valimistel, jõuab jõulude ajal kirikusse. “Poliitika kommentaatorid armastavad ikka öelda, et “valija hääletab jalgadega”. Kuna jõulukirikusse jõuavad inimesed mitte ainult Eestis, vaid kogu gloobuse ulatuses, on väeti Jõululapse puhul tegemist Valitsejaga, kellega võrreldavat mandaati pole ühelgi ilmalikul valitsejal.”

Arutledes põhjuste üle, miks inimesed jõulukirikus käivad, kõneles Viilma aastakümneid koos elanud paaridest, kes vajavad ikka ja jälle kinnitust selle kohta, et teineteist endiselt armastatakse. “Nii igatseme iga-aastaselt vähemalt jõuluõhtul kuulda sedasama sõnumit ka kirikust. Jõuluõhtul kuuleme, kuidas Jumal ei ole meid, kuulujuttude kohaselt üht maailma kirikukaugemat rahvast, sugugi maha jätnud, unustanud ega kellegi teise vastu välja vahetanud. Jumal on oma armastuses ustav ja truu!”

Jõulupühad on kiriku- ja riigipühadest eestlaste seas ühed kõige populaarsemad. Hinnanguliselt külastab sel perioodil kirikus kontserte ja jumalateenistusi vähemalt pool eestlastest. Eesti venekeelne elanikkond tähistab jõule vana kalendri järgi jaanuari alguses ning ka õigeusklike jaoks on jõulud Kristuse sünnipühana ülestõusmispühade kõrval ühed olulisemad pühad. Eesti Televisioon on jõuluõhtu jumalateenistusest teinud otseülekande igal aastal alates 1988. aastast.