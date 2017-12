Kultusbändi Vennaskond rokipiraadid vallutasid reedel 22. detsebmbril vabriku ehk klubi Factory, kus tähistati rohkearvuliste uute ja vanade fännide kaasaelamisel kollektiivi 33. sünnipäeva.

Vabaduse aateid ja armastust ülistav Vennaskond pole lihtsalt bänd, see on sõpruskond, nad on võitlejad kitarride ja trummidega. Vennaskond on romantikute ühendus, kelle kuulutuse sisuks on mütoloogiline janu parema maailma järele ning esitlusviisiks rock'n'roll.

Vennaskond on nagu mingi ühing, kuhu kuuluvad lisaks muusikutele kõik need, keda Vennaskonna lood ja salapärane maailm on ära võrgutanud ja enda liikumisse pühitsenud. Vennaskonna liige on nagu kristlane, kes on pööratud pimeduse teelt valguse teele. Orjuse teelt vabaduse teele. Ainult, et risti asemel valgustab Vennaskonda kuuluja teed must lipp.