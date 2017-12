Ülikooli akadeemiline sekretär Andres Soosar selgitas, et senati liikmetega on konsulteeritud ning kolmapäeval, 27. detsembil tuleb senat erakorraliselt kokku. Samas ei ole välistatud, et kohusetäitjaks võb saada mõni teine kandidaat. "Juriidilises printsiibis seda täiesti välistada ei saa. Hääletamisel on alati võimalik see olukord, et hääletustulemus ei ole ootuspärane," selgitas Soosaar.

Rektoraadi valikut Tõnu Lehtsaare kasuks põhjendas Soosaar sellega, et Lehtsaar on varasemalt, 2007. aastal samas rollis olnud ning sai selle ülesandega väga hästi hakkama. "Teiseks on ta ülikooli nõukogu liige. Kolmanda punktina sai otsutavaks, et professor Lehtsaar on teada-teada tuntud kui tasakaalukas, stabiilsust loov isik, kes tegeleb nõustamisega, konfliktide lahendamisega ja on hästi respekteeritud asjatundja sellel alal. Üleminekuperiood tema juhtimisel kindlasti kulgeks stabiilselt, kodurahu oleks tagatud. See loob soodsa pinnase ka järgmisteks rektori valimisteks," rääkis Soosaar.