Alates 2016. aasta algusest pakub politsei koostöös Eesti liikluskäitumise arenduskeskusega sõidukiroolis tabatud joobes juhtidele võimalust trahvi maksmise asemel läbida liikluspsühholoogiline koolitus professionaalide käe all.

„Ettepanekut programmis osalemiseks ei tehta aga kõigile alkoholi mõju all tabatud sõidukijuhtidele, vaid inimese sobivus otsustakse politsei valiku ja koolitaja testide põhjal. Ümberkasvatamise programmi suunatakse need juhid, kelle joove jääb vahemikku 0,5-1,49 promilli ja keda pole karistatud viimase viie aasta jooksul kriminaalkorras. Näiteks, kui inimesel on olnud korduvalt kokkupuuteid politseiga ning eelnev analüüs näitab, et tegu võib olla sügava isiksuse-, tervisehäire või alkoholiprobleemiga, siis kõnealune sotsiaalprogramm neid tõenäoliselt ei aita,“ kirjeldas koolituse politseipoolne eestvedaja Peeter Rehema.

Lõppeval aastal saadeti ainuüksi Lõuna-Eestis sellele koolitusele 294 inimest. Mullu suunati sama projekti raames Lõuna-Eestis liikluspsühholoogilisele koolitusele 253 joobes juhti, kellest 177 selle ka edukalt läbis. Suurem osa sel aastal programmi suunatutest on tänaseks koolituse juba edukalt läbinud, mõnede koolitus veel käib, üksjagu juhte on veel koolitusjärjekorras ning on ka üksikud parandusprogrammist omal soovil loobujaid, kes on võtnud selle asemel kanda neile määratud karistuse.