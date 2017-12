Praegu on Triinu ja mereväelane Lance end sisse seadnud Jaapanis. „Okinawa saar on üks turvalisemaid kohti maailmas, kliima on siin aastaringselt soe ja toit tervislik,“ kiidab ta.

A post shared by Triinu (@printsessi_kiisu) on Dec 22, 2017 at 4:42am PST

Triinu ja tema abikaasa Lance teatasid beebiootusest paar päeva tagasi, kui Triinu postitas Instagrami pildi, kus näha tema paisunud kõhuke. Beebi sugu paar veel ei tea, kuid uus ilmakodanik sünnib mai lõpupoole. „Meil oli lapse plaan juba aastaid tagasi,“ ütleb Triinu. „Ootasime õiget aega ja kohta.“ Naine ütleb, et teadis juba viis aastat tagasi, et tahab esimese lapse saada, kui on 30aastane. „Ja järgmine tuleb kohe pärast esimest.“

„Lapse tuba on vaja ainult kokku panna, aga kõik vajalik on olemas ja ootab kasutamist,“ ütleb saatest „Unistuste printsess“ Eesti avalikkusele tuttavaks saanud Triinu Akimseu, kes ootab oma esimest last.

Rasedus kulgeb Triinul kenasti ning on teda ka muutnud. „Ma pole kunagi magusat söönud, isegi lapsena ei hoolinud ma kookidest ja küpsistest, aga nüüd ainult magusat söökski. Raske on see, et mu lemmiktoit on sushi ja sellest pidin nüüd loobuma.“

Triinul on selja taga väga põnev aasta - suvel pärjati ta Eestis peetud Missis Estonia võistlusel Missis World Estonia tiitli ning sügisel napsas ta Mrs Worldwide valimistel Singapuris esikoha.

Triinu on varem Õhtulehele rääkinud, et kohtus oma abikaasa Lance'iga Eestis, kui naine tuli kodumaad külastama. Mees on mereväelane ja oli Eestis tööasjus. Lance palus Triinu kätt mobiilirakenduses. „Ta palus mu kätt sellises mobiilirakenduses nagu WhatsApp (selle kaudu saavad mobiilikasutajad internetiühenduse korral tasuta helistada ja sõnumeid vahetada – K. T.). Ma ei uskunud teda algul ja tegin ettepanekust kuvatõmmise, sest ma arvasin, et see on nali. Temal oli aga tõsi taga,“ on Triinu rääkinud.

2012. aastal nad abiellusid - tegu oli tagasihoidliku ja viimase minuti pulmaga. „Meie kummagi vanemaid polnud kohal ja meil polnud isegi abielusõrmuseid. Kohtasin kogu tema perekonda mõni päev enne abiellumist, sest nad elavad teisel saarel,“ on Triinu rääkinud. „Meid pani paari Hawaii osariigi kohtunik ja tegu oli tsiviilabieluga. Pärast käisime vaid tema lähimate sõpradega õhtust söömas.“