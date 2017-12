Politsei poolt taga otsitud 48-aastane Kaia, kes lahkus täna varahommikul ootamatult kodust Rapla maakonnas Kohila vallas Vilivere külas, leiti üles.

"Rõõm on teatada, et Kaia on leitud Tallinnas Nõmmelt tänu tähelepaneliku inimesele, kes naist märkas ja sellest teada andis. Kiirabi toimetas naise haiglasse tervisekontrolli," teatas PPA pressiesindaja Viktoria Korpan Õhtulehele.

Kaia lahkus täna ootamatult kodust kella 6 paiku ning sellest ajast teda pole õnnestunud leida. Esialgsetel andmetel võis naine suunduda Tallinna.

“Oleme suhelnud naise lähedastega ning kontrollinud kohti, kus naine võis viibida, kaasates ka politsei teenistuskoeri, kuid praeguseks ei ole otsingud veel tulemust andnud. Otsingutesse on kaasatud ka PPA lennusalga helikopter ja naist otsivad ka politseiametnikud,“ rääkis Rapla politseijaoskonna välijuht Anti Roosileht.

Naisel polnud kaasas mobiiltelefoni ning esialgsetel andmetel võis ta kodust lahkudes olla ka paljajalu.