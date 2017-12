Aktiivne tsüklon liigub üle Soome kagusse. Ilmateenistus hoiatab Läänemere põhjaosas, Liivi lahe põhjaosas, Väinamerel ja Soome lahel puhuva lääne- ja loodetuule eest, mis ulatub 14, puhanguti kuni 20 meetrini sekundis. Lainekõrgus on 1,2-4 meetrit.

Läänemere põhjaosas, Liivi lahe põhjaosas ja Väinamerel pöördub tuul esialgu läände ja loodesse 14, puhanguti 20 m/s. Öösel ja esmaspäeva päeval puhub loodetuul 15, puhanguti kuni 22 m/s. Lainekõrgus on merel 2-4, lahtedes 1,5-2,5 meetrit. Pühapäeval sajab lörtsi ja vihma, öösel ja esmaspäeval on ilm aga olulise sajuta. Nähtavus on heast mõõdukani, kuid sajus halb.

Soome lahel pöördub tuul läände ja loodesse 14, puhanguti 21 m/s. Öösel ja esmaspäeva päeval puhub loodetuul tugevusega 15, puhanguti kuni 24 m/s. Lainekõrgus on 2-3 meetrit. Pühapäeval sajab lörtsi ja vihma, Soome lahe idaosas ka lund. Öösel ja esmaspäeval on ilm olulise sajuta. Nähtavus on heast mõõdukani, kui muutub sajus halvaks.