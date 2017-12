Õhtuleht tegi pühade eel tiiru suuremates toidupoodides ja tõdes, et kaupa jätkub ning lahtiolekuajad on mõistlikud. Ainsana on Maxima näärihommikul suletud.

Üllataval kombel ei olnud kuskil järjekordi. Tundub, et neil, kes jõule peavad, on sisseostud juba tehtud. Fotosilma ette jäi mitmeid suuremaid kauplusi ja üks turg.

Maximas rahvast oli väga vähe. Kristiine keskus - rahvast liikus palju ja tehti veel viimaseid jõuluoste, parklasse oli pikk järjekord. Westmanni äri - rahvast vähe, Balti jaama turg - sagimist ja rahvast palju, liheletti oli õhtuks jäänud üsnagi kesine valik. Comarket - rahvast vähevõitu, Rimi Hüpermarket - rahvast palju, kaupade valik oli säilinud õhtuni korralik.